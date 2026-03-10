Работа в "Азове" на должности пилота Autel — какие условия труда

Военнослужащий с БпЛА. Фото иллюстративное: azov.org.ua

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" нужны, которые умеют управлять дронами. Речь идет о пилотах Autel.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности пилота Autel

Пилот Autel должен постоянно совершенствовать навыки управления дроном, участвовать в боевых дежурствах на позиции, уметь пользоваться антеннами, дронами, пультами и поддерживать это оборудование в надлежащем состоянии. Также таких военных систематически привлекают к учениям, в частности тренировочным полетам.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет. От претендентов на должность ожидают желания защищать Родину, уничтожать врага, постоянно учиться и развиваться.

Предпочтение отдадут тем, кто:

имеет техническое образование;

имеет опыт полетов на дронах DJI/Autel и различных типах БпЛА в гражданских или боевых условиях;

проходил курсы или имеет сертификаты по БпЛА;

умеет быстро ориентироваться на местности;

имеет опыт работы с радиооборудованием;

умеет пользоваться программами "Крапива" или "Дельта";

имеет пехотный и другой боевой опыт.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Ранее стало известно, что в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в системах автомобилей. Речь идет об автоэлектриках.

Также в войска приглашают тех, кто разбирается в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.