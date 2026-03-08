Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ В "Азове" появилась вакансия для ремонтников автомобилей

В "Азове" появилась вакансия для ремонтников автомобилей

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 04:20
Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Ключевые моменты Работа в "Азове"

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу специалистов на должность автоэлектриков. От кандидатов требуется иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За работу будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия в четверг, 5 марта, опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
"Азову" потрібні автоелектрики — з'явилась вакансія
Вакансия автоэлектрика в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" в поисках людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые умеют работать с презентациями и текстами. То есть — PR-менеджеры.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" война в Украине зарплата
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации