Головна Гроші ЗСУ В "Азові" з'явилась вакансія для ремонтників автомобілів

В "Азові" з'явилась вакансія для ремонтників автомобілів

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 04:20
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua
Ключові моменти Робота в "Азові"

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу спеціалістів на посаду автоелектриків. Від кандидатів вимагається мати відповідні знання та щонайменше 1 рік досвіду роботи. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія у четвер, 5 березня, опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія автоелектрика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" у пошуках людей, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Мова йде про машиністів екскаватора.

Також ми писали, що бригаді потрібні люди, які вміють працювати із презентаціями й текстами. Тобто — PR-менеджери.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
