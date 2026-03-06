Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує офіцерам секції S3

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Marco Djurica/Reuters

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які організовуватимуть і плануватимуть ведення бойових дій. Йдеться про офіцерів секції S3.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 1 березня, передає Новини.LIVE.

Обов'язки офіцера секції S3 і вимоги до кандидатів на посаду

Офіцер секції S3 має планувати операції, контролювати та координувати власні сили на лінії бойового зіткнення. Також такий військовий координує роботу штабу, працює з документами, відповідає за інформаційну обізнаність і взаємодію між підрозділами.

На роботу запрошують комунікабельних, стресостійких людей, які готові працювати в зоні бойових дій, постійно вчитися і розвиватися, впевнено користуються ПК, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями. Перевагу нададуть претендентами, які знають англійську на рівні B1–B2.

Умови роботи

"Азовці" пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести військових, які вже служать. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. За виконання обов'язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Раніше стало відомо, що в "Азові" бракує аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду можуть ті, хто має досвід роботи в IT.

Також ми повідомляли, що в "Азові" є вакансія бойового медика. До війська запрошують людей, які мають задовільну фізичну підготовку та щонайменше рік досвіду роботи.