Работа в "Азове" на должности офицера секции S3 — какие условия труда

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые будут организовывать и планировать ведение боевых действий. Требуются офицеры секции S3.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 марта, передает Новини.LIVE.

Обязанности офицера секции S3 и требования к кандидатам на должность

Офицер секции S3 должен планировать операции, контролировать и координировать собственные силы на линии боевого соприкосновения. Также такой военный координирует работу штаба, работает с документами, отвечает за информационную осведомленность и взаимодействие между подразделениями.

На работу приглашают коммуникабельных, стрессоустойчивых людей, которые готовы работать в зоне боевых действий, постоянно учиться и развиваться, уверенно пользуются ПК, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Предпочтение отдадут претендентами, которые знают английский на уровне B1-B2.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести военных, которые уже служат. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату - 3 300 гривен.

Ранее стало известно, что в "Азове" не хватает аналитиков разведки. Занять такую должность могут те, кто имеет опыт работы в IT.

Также мы сообщали, что в "Азове" есть вакансия боевого медика. В войско приглашают людей, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.