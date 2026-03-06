Видео
В "Азове" появилась вакансия для офицеров

В "Азове" появилась вакансия для офицеров

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 03:26
Работа в "Азове" на должности офицера секции S3 — какие условия труда
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Marco Djurica/Reuters
Ключевые моменты Обязанности офицера секции S3 и требования к кандидатам на должность Условия работы

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" приглашают людей, которые будут организовывать и планировать ведение боевых действий. Требуются офицеры секции S3.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 марта, передает Новини.LIVE.

"Азов" ищет офицеров S3
Обязанности офицера секции S3 и требования к кандидатам на должность

Офицер секции S3 должен планировать операции, контролировать и координировать собственные силы на линии боевого соприкосновения. Также такой военный координирует работу штаба, работает с документами, отвечает за информационную осведомленность и взаимодействие между подразделениями.

На работу приглашают коммуникабельных, стрессоустойчивых людей, которые готовы работать в зоне боевых действий, постоянно учиться и развиваться, уверенно пользуются ПК, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Предпочтение отдадут претендентами, которые знают английский на уровне B1-B2.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести военных, которые уже служат. Зарплата составит 27–127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату - 3 300 гривен.

Ранее стало известно, что в "Азове" не хватает аналитиков разведки. Занять такую должность могут те, кто имеет опыт работы в IT.

Также мы сообщали, что в "Азове" есть вакансия боевого медика. В войско приглашают людей, которые имеют удовлетворительную физическую подготовку и минимум год опыта работы.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
