Главная Деньги ВСУ В "Азове" новая вакансия — сколько платят аналитикам разведки

В "Азове" новая вакансия — сколько платят аналитикам разведки

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 03:26
Работа в бригаде Азов - какие условия и зарплата для аналитиков разведки
Военный проверяет дрон: Иллюстративное фото: Reuters
Ключевые моменты Работа в "Азове"

Бригада "Азов" приглашает на работу людей на должность аналитиков разведки. Специалисты, желающие устроиться, должны уметь пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. За выполнение будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 4 марта, на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азов" в поисках людей, которые умеют выполнять работы с использованием землеройной машины. Речь идет о машинистах экскаватора.

Также мы писали, что бригаде нужны люди, которые умеют работать с презентациями и текстами. То есть — PR-менеджеры.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" война в Украине зарплата
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
