Головна Гроші ЗСУ "Азову" потрібні аналітики для розвідки — які умови та зарплата

"Азову" потрібні аналітики для розвідки — які умови та зарплата

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Військовий перевіряє дрон: Ілюстративне фото: Reuters
Ключові моменти Робота в "Азові"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає до себе на роботу людей на посаду аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні вміти користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована у середу, 4 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азову" потрібні аналітики розвідки — з'явилась вакансія
Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" у пошуках людей, які вміють виконувати роботи з використанням землерийної машини. Мова йде про машиністів екскаватора.

Також ми писали, що бригаді потрібні люди, які вміють працювати із презентаціями й текстами. Тобто — PR-менеджери.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
