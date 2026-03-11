Видео
Україна
Видео

Главная Деньги ВСУ "Азов" предлагает работу женщинам с четкой дикцией

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 03:26
"Азов" приглашает на работу операторов горячей линии — какие условия труда
Оператор горячей линии. Фото иллюстративное: freepik.com
Ключевые моменты Обязанности оператора горячей линии Требования к кандидатам на должность Условия работы Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

В батальоны и другие подразделения бригады спецназначения "Азов" нужны люди, которые будут отвечать на звонки. Ищут операторов горячей линии.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 марта, передает Новини.LIVE.

"Азов" ищет операторов горячей линии
Обязанности оператора горячей линии

Оператор горячей линии должен принимать и обрабатывать обращения от членов семей военнослужащих, помогать с оформлением документов для получения льгот и гарантий военным и членам их семей. Также такой специалист отвечает за информирование родственников защитников Украины о социальных гарантиях, коммуницирует с другими отделами и ведомствами.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают стрессоустойчивых и коммуникативных людей в возрасте от 21 года до 40 лет. Речь идет о тех, кто пригоден или ограниченно пригоден к службе, готов постоянно учиться и развиваться. В приоритете женщины.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Ранее стало известно, что в армии нужны люди, которые умеют управлять землеройными машинами. Речь идет о водителях экскаватора.

Также "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые будут отвечать за планирование боевых действий. В бригаде есть вакансия офицера секции S3.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
