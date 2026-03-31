Сирський розповів про корпусну реформу війська

Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Реформа системи військового управління української армії перебуває на другому етапі. Першим кроком стало створення корпусів. Наразі ж створюють корпусні комплекти.

Про це в інтерв'ю ICTV повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Корпусна реформа армії

За словами Сирського, загалом сформували 16 корпусів. До трьох, які існували від початку, додали ще 13: два — у Нацгвардії, інші — у ЗСУ.

"Наразі триває другий етап, де ми переміщуємо бригади, які мають свою специфіку. Наприклад, бригади Національної гвардії. Уже фактично перший корпус повністю сформований і командує своїми бригадами. Третій армійський корпус, наприклад, у нього свій повний армійський комплект бригад. В інших корпусах, де це можливо, ми переміщуємо бригади", — пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Також він додав, що третій етап реформи буде, але, імовірно, уже після завершення бойових дій.

