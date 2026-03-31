Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сырский рассказал о корпусной реформе войска

Сырский рассказал о корпусной реформе войска

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 06:30
Сырский рассказал о корпусной реформе войска
Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ
Ключевые моменты Корпусная реформа армии

Реформа системы военного управления украинской армии находится на втором этапе. Первым шагом стало создание корпусов. Сейчас же создают корпусные комплекты.

Об этом в интервью ICTV сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Корпусная реформа армии

По словам Сырского, в общей сложности сформировали 16 корпусов. К трем, которые существовали изначально, добавили еще 13: два — в Нацгвардии, остальные — в ВСУ.

"Сейчас идет второй этап, где мы перемещаем бригады, которые имеют свою специфику. Например, бригады Национальной гвардии. Уже фактически первый корпус полностью сформирован и командует своими бригадами. Третий армейский корпус, например, у него свой полный армейский комплект бригад. В других корпусах, где это возможно, мы перемещаем бригады", — объяснил Главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что третий этап реформы будет, но, вероятно, уже после завершения боевых действий.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что Герои Украины и члены их семей имеют право на ряд привилегий. Речь идет о социальных гарантиях, льготах и выплатах. В частности, таким людям не надо платить за коммунальные услуги.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія" писал о тестировании денежной помощи от Минобороны. Чтобы проверить услугу, надо указать свой РНОКПП и электронную почту. Стать тестировщиками могут только действующие военнослужащие.

армия Александр Сырский реформа
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации