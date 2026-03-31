Сырский рассказал о корпусной реформе войска

Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Реформа системы военного управления украинской армии находится на втором этапе. Первым шагом стало создание корпусов. Сейчас же создают корпусные комплекты.

Об этом в интервью ICTV сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Корпусная реформа армии

По словам Сырского, в общей сложности сформировали 16 корпусов. К трем, которые существовали изначально, добавили еще 13: два — в Нацгвардии, остальные — в ВСУ.

"Сейчас идет второй этап, где мы перемещаем бригады, которые имеют свою специфику. Например, бригады Национальной гвардии. Уже фактически первый корпус полностью сформирован и командует своими бригадами. Третий армейский корпус, например, у него свой полный армейский комплект бригад. В других корпусах, где это возможно, мы перемещаем бригады", — объяснил Главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что третий этап реформы будет, но, вероятно, уже после завершения боевых действий.

