Сімейна відпустка для військовослужбовців: як отримати

В умовах воєнного стану військовослужбовці та їхні рідні мають право на низку соціальних гарантій. Зокрема, йдеться про можливість узяти відпустку через сімейні обставини. У такому разі виплати збережуться.

Відпустка через сімейні обставини

Чіткого переліку підстав для відпустки за сімейними обставинами немає. Рішення ухвалює командир. Зокрема, поважними причинами для відпустки можна вважати укладення шлюбу, тяжкий стан здоров'я близьких родичів або їхню смерть, пожежу або інше стихійне лихо, якщо від нього постраждали рідні військового або його майно.

Щоб підтвердити наявність підстав для відпустки, військовий має надати відповідні документи: свідоцтво про народження або смерть, медичну довідку, довідку про пожежу. Якщо зібрати документи немає можливості, боєць має зазначити це в рапорті.

Під час воєнного стану відпустка за сімейними обставинами триває десять календарних днів. Час, який необхідний бійцю для пересування в межах України, у цей строк не зараховують, але військовий не має витрачати на подорож до місця відпустки більше двох діб. Поїздка з метою повернення на місце служби теж має тривати щонайбільше дві доби. Загалом боєць має право відпочити від служби 14 діб.

"На весь час відпустки за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення в повному обсязі, включаючи всі встановлені надбавки та виплати", — зазначили в оборонному відомстві.

Якщо є відповідні підстави, відпустку за сімейними обставинами можуть упродовж року надавати необмежену кількість разів.

Етапи оформлення відпустки за сімейними обставинами:

Подання рапорту на ім'я командира військової частини. У заяві треба зазначити вид і тривалість відпустки, підстави, адресу перебування, час для проїзду. Подати рапорт можна в застосунку "Армія+". Подання документів: свідоцтва про смерть, медичної довідки, довідки про пожежу. Якщо немає можливості зібрати документи, треба повідомити про це в рапорті. Розгляд рапорту командиром. Начальник ухвалює рішення, враховуючи бойову обстановку та потреби підрозділу. Видання наказу та відпускного квитка. Прибуття на місце служби після відпустки. Якщо вчасно повернутися до військової частини не вдається, боєць має повідомити про це командиру.

