Семейный отпуск для военнослужащих: как получить

Украинский военнослужащий обнимает женщину. Фото иллюстративное: Daniel Leal/AFP

В условиях военного положения военнослужащие и их родные имеют право на ряд социальных гарантий. В частности, речь идет о возможности взять отпуск по семейным обстоятельствам. В таком случае выплаты сохранятся.

Об этом 26 марта сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Четкого перечня оснований для отпуска по семейным обстоятельствам нет. Решение принимает командир. В частности, уважительными причинами для отпуска можно считать заключение брака, тяжелое состояние здоровья близких родственников или их смерть, пожар или другое стихийное бедствие, если от него пострадали родные военного или его имущество.

Чтобы подтвердить наличие оснований для отпуска, военный должен предоставить соответствующие документы: свидетельство о рождении или смерти, медицинскую справку, справку о пожаре. Если собрать документы нет возможности, боец должен указать это в рапорте.

Во время военного положения отпуск по семейным обстоятельствам длится десять календарных дней. Время, необходимое бойцу для передвижения в пределах Украины, в этот срок не засчитывают, но военный не должен тратить на путешествие к месту отпуска более двух суток. Поездка с целью возвращения на место службы тоже должна длиться не более двух суток. В общей сложности боец имеет право отдохнуть от службы 14 суток.

"На все время отпуска за военнослужащим сохраняется денежное обеспечение в полном объеме, включая все установленные надбавки и выплаты", — отметили в оборонном ведомстве.

Если есть соответствующие основания, отпуск по семейным обстоятельствам могут в течение года предоставлять неограниченное количество раз.

Этапы оформления отпуска по семейным обстоятельствам:

Подача рапорта на имя командира воинской части. В заявлении нужно указать вид и продолжительность отпуска, основания, адрес пребывания, время для проезда. Подать рапорт можно в приложении "Армия+". Подача документов: свидетельства о смерти, медицинской справки, справки о пожаре. Если нет возможности собрать документы, надо сообщить об этом в рапорте. Рассмотрение рапорта командиром. Начальник принимает решение, учитывая боевую обстановку и потребности подразделения. Издание приказа и отпускного билета. Прибытие на место службы после отпуска. Если вовремя вернуться в воинскую часть не удается, боец должен сообщить об этом командиру.

