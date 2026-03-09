Штрафи ТЦК - за що можуть накласти

За які порушення ТЦК штрафує військовозобов'язаних українців
Дата публікації: 9 березня 2026 07:30
Перевірка документів щодо розшуку порушника військового обліку. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Які порушення можуть призвести до штрафів від ТЦК
В Україні продовжується загальна мобілізація, а це означає, що порушників військового обліку можуть оштрафувати. Наразі існує 5 типів порушень, за які можуть бути штрафні санкції.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Факти ICTV.
Які порушення можуть призвести до штрафів від ТЦК
Станом на сьогодні ТЦК накладає штрафи на громадян за такі порушення військового обліку:
- ігнорування виклику до ТЦК та неявка за повісткою;
- відмова проходити військово-лікарську комісію;
- пошкодження або втрата військово-облікових документів;
- ухилення від постановки на військовий облік (зокрема це стосується жінок медичних спеціальностей і юнаків, яким виповнилося 17 років);
- неповідомлення територіального центру комплектування про зміну роботи, місця проживання або сімейного стану.
