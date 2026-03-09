Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ За які порушення ТЦК штрафує військовозобов'язаних українців

За які порушення ТЦК штрафує військовозобов'язаних українців

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 07:30
Штрафи ТЦК - за що можуть накласти
Перевірка документів щодо розшуку порушника військового обліку. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Які порушення можуть призвести до штрафів від ТЦК

В Україні продовжується загальна мобілізація, а це означає, що порушників військового обліку можуть оштрафувати. Наразі існує 5 типів порушень, за які можуть бути штрафні санкції.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Факти ICTV.

Реклама
Читайте також:

Які порушення можуть призвести до штрафів від ТЦК

Станом на сьогодні ТЦК накладає штрафи на громадян за такі порушення військового обліку:

  • ігнорування виклику до ТЦК та неявка за повісткою;
  • відмова проходити військово-лікарську комісію;
  • пошкодження або втрата військово-облікових документів;
  • ухилення від постановки на військовий облік (зокрема це стосується жінок медичних спеціальностей і юнаків, яким виповнилося 17 років);
  • неповідомлення територіального центру комплектування про зміну роботи, місця проживання або сімейного стану.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які є три способи дистанційно і швидко перевірити, чи має людина штраф від ТЦК.

Також ми інформували, що юристи розповіли, як прискорити розблокування банківського рахунку за несплату штрафу від ТЦК.

штраф військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП ухилянти
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації