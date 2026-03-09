Штрафи ТЦК - за що можуть накласти

Перевірка документів щодо розшуку порушника військового обліку. Фото: Новини.LIVE, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжується загальна мобілізація, а це означає, що порушників військового обліку можуть оштрафувати. Наразі існує 5 типів порушень, за які можуть бути штрафні санкції.

Які порушення можуть призвести до штрафів від ТЦК

Станом на сьогодні ТЦК накладає штрафи на громадян за такі порушення військового обліку:

ігнорування виклику до ТЦК та неявка за повісткою;

відмова проходити військово-лікарську комісію;

пошкодження або втрата військово-облікових документів;

ухилення від постановки на військовий облік (зокрема це стосується жінок медичних спеціальностей і юнаків, яким виповнилося 17 років);

неповідомлення територіального центру комплектування про зміну роботи, місця проживання або сімейного стану.

