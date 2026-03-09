Штрафы ТЦК - за что могут наложить

За что ТЦК может оштрафовать украинцев
Дата публикации 9 марта 2026 07:30
Проверка документов по розыску нарушителя воинского учета. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE
В Украине на фоне мобилизации военнобязанные граждане могут быть оштрафованы за нарушение воинского учета. По состоянию на сегодня есть 5 типов нарушений, за которые ТЦК может наложить штраф на человека.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Факты ICTV.
Какие нарушения могут привести к штрафам от ТЦК
На сегодня ТЦК накладывает штрафы на граждан за такие нарушения воинского учета:
- игнорирование вызова в ТЦК и неявка по повестке;
- отказ проходить военно-врачебную комиссию;
- повреждение или потеря военно-учетных документов;
- уклонение от постановки на воинский учет (в частности это касается женщин медицинских специальностей и юношей, которым исполнилось 17 лет);
- неуведомление территориального центра комплектования об изменении работы, места жительства или семейного положения.
