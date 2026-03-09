Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ За что ТЦК может оштрафовать украинцев

За что ТЦК может оштрафовать украинцев

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 07:30
Штрафы ТЦК - за что могут наложить
Проверка документов по розыску нарушителя воинского учета. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Какие нарушения могут привести к штрафам от ТЦК

В Украине на фоне мобилизации военнобязанные граждане могут быть оштрафованы за нарушение воинского учета. По состоянию на сегодня есть 5 типов нарушений, за которые ТЦК может наложить штраф на человека.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Какие нарушения могут привести к штрафам от ТЦК

На сегодня ТЦК накладывает штрафы на граждан за такие нарушения воинского учета:

  • игнорирование вызова в ТЦК и неявка по повестке;
  • отказ проходить военно-врачебную комиссию;
  • повреждение или потеря военно-учетных документов;
  • уклонение от постановки на воинский учет (в частности это касается женщин медицинских специальностей и юношей, которым исполнилось 17 лет);
  • неуведомление территориального центра комплектования об изменении работы, места жительства или семейного положения.

Напомним, недавно мы писали, какие есть три способа дистанционно и быстро проверить, имеет ли человек штраф от ТЦК.

Также мы информировали, что юристы рассказали, как ускорить разблокировку банковского счета за неуплату штрафа от ТЦК.

штраф военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП уклонисты
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации