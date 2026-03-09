Штрафы ТЦК - за что могут наложить

Проверка документов по розыску нарушителя воинского учета. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на фоне мобилизации военнобязанные граждане могут быть оштрафованы за нарушение воинского учета. По состоянию на сегодня есть 5 типов нарушений, за которые ТЦК может наложить штраф на человека.

Как сообщает Новини.LIVE

Какие нарушения могут привести к штрафам от ТЦК

На сегодня ТЦК накладывает штрафы на граждан за такие нарушения воинского учета:

игнорирование вызова в ТЦК и неявка по повестке;

отказ проходить военно-врачебную комиссию;

повреждение или потеря военно-учетных документов;

уклонение от постановки на воинский учет (в частности это касается женщин медицинских специальностей и юношей, которым исполнилось 17 лет);

неуведомление территориального центра комплектования об изменении работы, места жительства или семейного положения.

