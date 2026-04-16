Депутат высказался о полном бронировании для коммунальщиков

Депутат высказался о полном бронировании для коммунальщиков

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 06:30
Депутат высказался относительно полного бронирования для коммунальщиков
Коммунальщики. Фото иллюстративное: КП "Киевтеплоэнерго"
Ключевые моменты Бронирование коммунальщиков в Украине

Бронирование для всех коммунальщиков еще не ввели. Законодательство остается неизменным. Забронировать необходимое количество работников нет возможности.

Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Леонид Емец, передает Новини.LIVE.

Бронирование коммунальщиков в Украине

По словам депутата, еще неделю назад бронирование всех работников коммунальной сферы не обеспечили нигде

"Из последней информации, которую я слышал неделю назад, еще не было такого обеспечено (бронирования 100% коммунальщиков, — Ред.). Опять же, это же касается только наших коммунальных предприятий. Есть еще частные компании, ДТЭК и другие электрики, которые тоже должны быть в необходимом количестве для кризисной ситуации, а количество работ, которые надо сделать, невероятное", — заявил Емец.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Светлану Круторогову сообщал, что во время военного положения некоторые военнообязанные могут получить бронирование. В таком случае, пока будет действовать бронь, в армию их не будут призывать. Правда, есть ряд оснований, по которым могут отказать в бронировании.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал о военно-учетной специальности "солдат резерва". Такой статус не означает пребывание в оперативном резерве. Можно даже получить бронирование.

Максим Бондаренко - Редактор

Максим Бондаренко
