Бронирование во время мобилизации: кто может получить

Бронирование на портале "Дія" и военно-учетный документ в "Резерв+".

Во время военного положения и общей мобилизации некоторых военнообязанных могут забронировать. Пока будет действовать бронь, в армию работник не попадет. Правда, получить такую привилегию могут не все.

Об этом в комментарии УНІАН сообщила адвокат и руководитель практики юридической компании WINNER Светлана Круторогова, передает Новини.LIVE.

Кто может получить бронирование

По словам правоведа, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу в органах местного самоуправления и государственной власти. В частности, речь идет о правоохранителях Нацполиции, СБУ, ГБР, органов прокуратуры, разведывательных органов Украины, ГСЧС, государственной уголовно-исполнительной службы. Также бронируют тех, кто занимает штатные должности в патронатных службах государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, работников критически важных предприятий, представителей международных организаций, волонтеров Общества Красного Креста.

"Бронь от мобилизации также предусматривается для операторов противоминной деятельности, которые сейчас проводят разминирование", — отметила Светлана Круторогова.

Что может стать основанием для отказа в бронировании:

отсутствие военнообязанного на учете;

отсутствие данных военнообязанного в реестре "Оберіг";

наличие уже действующей отсрочки или бронирования;

превышение квоты (обычно до 50% работников частной компании);

несоответствие требованиям, в частности по уровню зарплаты;

налоговые долги предприятия.

Кроме того, не подлежат бронированию призывники в возрасте до 25 лет, которые не проходили службу, и резервисты.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Главком" сообщал, что с 1 апреля процесс мобилизации в Украине перешел на обновленный этап администрирования. В частности, изменения коснулись периодичности аудита забронированных работников. Речь идет об усилении критериев бронирования и систематических проверках.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что те, кто имеет действующее бронирование, не могут получить отсрочку. Для оформления отсрочки надо сначала отменить бронь. Только в таком случае ТЦК рассмотрит заявление.