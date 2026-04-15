Бронювання під час мобілізації: хто може отримати

Бронювання на порталі "Дія" та військово-обліковий документ у "Резерв+".

Під час воєнного стану та загальної мобілізації деяких військовозобов'язаних можуть забронювати. Доки діятиме бронь, до війська працівник не потрапить. Щоправда, отримати таку привілею можуть не всі.

Про це в коментарі УНІАН повідомила адвокатка і керівниця практики юридичної компанії WINNER Світлана Круторогова, передає Новини.LIVE.

Хто може отримати бронювання

За словами правознавиці, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в органах місцевого самоврядування та державної влади. Зокрема, йдеться про правоохоронців Нацполіції, СБУ, ДБР, органів прокуратури, розвідувальних органів України, ДСНС, державної кримінально-виконавчої служби. Також бронюють тих, хто обіймає штатні посади в патронатних службах державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, працівників критично важливих підприємств, представників міжнародних організацій, волонтерів Товариства Червоного Хреста.

"Бронь від мобілізації також передбачається для операторів протимінної діяльності, які наразі проводять розмінування", — зазначила Світлана Круторогова.

Що може стати підставою для відмови у бронюванні:

відсутність військовозобов'язаного на обліку;

відсутність даних військовозобов'язаного в реєстрі "Оберіг";

наявність уже чинної відстрочки або бронювання;

перевищення квоти (зазвичай до 50% працівників приватної компанії);

невідповідність вимогам, зокрема щодо рівня зарплати;

податкові борги підприємства.

Крім того, не підлягають бронюванню призовники віком до 25 років, які не проходили службу, та резервісти.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Главком" повідомляв, що з 1 квітня процес мобілізації в Україні перейшов на оновлений етап адміністрування. Зокрема, зміни торкнулися періодичності аудиту заброньованих працівників. Йдеться про посилення критеріїв бронювання та систематичні перевірки.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ті, хто має чинне бронювання, не можуть отримати відстрочку. Для оформлення відстрочки треба спочатку скасувати бронь. Лише в такому разі ТЦК розгляне заяву.