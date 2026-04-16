Депутат висловився щодо повного бронювання для комунальників

Депутат висловився щодо повного бронювання для комунальників

Дата публікації: 16 квітня 2026 06:30
Депутат висловився щодо повного бронювання для комунальників
Комунальники. Фото ілюстративне: КП "Київтеплоенерго"
Ключові моменти Бронювання комунальників в Україні

Бронювання для всіх комунальників ще не запровадили. Законодавство залишається незмінним. Забронювати необхідну кількість працівників немає можливості.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності" Леонід Ємець, передає Новини.LIVE.

Бронювання комунальників в Україні 

За словами депутата, ще тиждень тому бронювання всіх працівників комунальної сфери не забезпечили ніде 

"З останньої інформації, яку я чув тиждень тому, ще не було такого забезпечено (бронювання 100% комунальників, — Ред.). Знову ж таки, це ж стосується лише наших комунальних підприємств. Є ще приватні компанії, ДТЕК та інші електрики, які теж мають бути в необхідній кількості для кризової ситуації, а кількість робіт, які треба зробити, неймовірна", — заявив Ємець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Світлану Круторогову повідомляв, що під час воєнного стану деякі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. У такому разі, доки діятиме бронь, до війська їх не призиватимуть. Щоправда, є низка підстав, через які можуть відмовити у бронюванні.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав про військово-облікову спеціальність "солдат резерву". Такий статус не означає перебування в оперативному резерві. Можна навіть отримати бронювання.

комунальні послуги мобілізація бронювання
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
