Депутат висловився щодо повного бронювання для комунальників

Бронювання для всіх комунальників ще не запровадили. Законодавство залишається незмінним. Забронювати необхідну кількість працівників немає можливості.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив депутат Київської міської ради від "Європейської солідарності" Леонід Ємець, передає Новини.LIVE.

Бронювання комунальників в Україні

За словами депутата, ще тиждень тому бронювання всіх працівників комунальної сфери не забезпечили ніде

"З останньої інформації, яку я чув тиждень тому, ще не було такого забезпечено (бронювання 100% комунальників, — Ред.). Знову ж таки, це ж стосується лише наших комунальних підприємств. Є ще приватні компанії, ДТЕК та інші електрики, які теж мають бути в необхідній кількості для кризової ситуації, а кількість робіт, які треба зробити, неймовірна", — заявив Ємець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Світлану Круторогову повідомляв, що під час воєнного стану деякі військовозобов'язані можуть отримати бронювання. У такому разі, доки діятиме бронь, до війська їх не призиватимуть. Щоправда, є низка підстав, через які можуть відмовити у бронюванні.

