Виплати військовим - виплати після звільнення мобілізованого

Під час звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець отримує спеціальну виплату від держави. Це стосується, зокрема, і тих громадян, які були мобілізовані до лав ЗСУ в особливий період.

Виплати при звільненні із ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, отримують грошове забезпечення відповідно до норм чинного законодавства. Це стосується як основних виплат, так і додаткових винагород.

Під час звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України він має право на отримання спеціальної виплати. Це стосується як тих військових, що проходили службу за контрактом, так і мобілізованих ТЦК осіб.

У Міністерстві оборони пояснили, якою є сума виплати для мобілізованого громадянина, який з тих чи інших причин звільняється з лав ЗСУ — і від чого вона залежить.

Яку суму отримає мобілізований, звільнений з армії

Виплата для військовослужбовців після звільнення прив’язана до їхнього грошового забезпечення під час військової служби.

"Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Але ця сума не може бути меншою за 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Для кадрових військових чи контрактників розмір виплати дещо відрізняється. Він вираховується залежно від вислуги років.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

У запас можуть звільнити тільки тих військових, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Для рядового та старшинського складу цей вік наразі складає 60 років. А у відставку звільняються військові, які досягли граничного віку перебування в запасі.