Головна Гроші ЗСУ Звільнення мобілізованого — які кошти йому належать

Звільнення мобілізованого — які кошти йому належать

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 05:57
Виплати військовим - виплати після звільнення мобілізованого
Військовослужбовці ЗСУ під час служби. Фото: 92 ОБМр, 127 ОВМБр. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Виплати при звільненні із ЗСУ Яку суму отримає мобілізований, звільнений з армії

Під час звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець отримує спеціальну виплату від держави. Це стосується, зокрема, і тих громадян, які були мобілізовані до лав ЗСУ в особливий період.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Виплати при звільненні із ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, отримують грошове забезпечення відповідно до норм чинного законодавства. Це стосується як основних виплат, так і додаткових винагород.

Під час звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України він має право на отримання спеціальної виплати. Це стосується як тих військових, що проходили службу за контрактом, так і мобілізованих ТЦК осіб.

У Міністерстві оборони пояснили, якою є сума виплати для мобілізованого громадянина, який з тих чи інших причин звільняється з лав ЗСУ — і від чого вона залежить.

Яку суму отримає мобілізований, звільнений з армії

Виплата для військовослужбовців після звільнення прив’язана до їхнього грошового забезпечення під час військової служби.

"Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотки місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Але ця сума не може бути меншою за 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Для кадрових військових чи контрактників розмір виплати дещо відрізняється. Він вираховується залежно від вислуги років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому суттєва різниця у звільненні військових у запас або у відставку.

У запас можуть звільнити тільки тих військових, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Для рядового та старшинського складу цей вік наразі складає 60 років. А у відставку звільняються військові, які досягли граничного віку перебування в запасі.

виплати ЗСУ звільнення військовослужбовці грошова допомога
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
