Выплаты при увольнении из армии - что получит мобилизованный

Мобилизированный военнослужащий имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины по уважительным причинам. В Минобороны объяснили, полагается ли такому военному какая-то особая выплата.

Увольнение из ВСУ — выплата от государства

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают денежное обеспечение в соответствии с нормами действующего законодательства. Это касается как основных выплат, так и дополнительных вознаграждений.

При увольнении военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины он имеет право на получение специальной выплаты. Это касается как тех военных, проходивших службу по контракту, так и мобилизованных ТЦК лиц.

В Министерстве обороны объяснили, какова сумма выплаты для мобилизованного гражданина, который по тем или иным причинам увольняется из рядов ВСУ — и от чего она зависит.

Сумма выплаты для мобилизованного

Выплата для военнослужащих после увольнения привязана к их денежному обеспечению во время военной службы.

"Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Но эта сумма не может быть меньше 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Для кадровых военных или контрактников размер выплаты несколько отличается. Он высчитывается в зависимости от выслуги лет.

