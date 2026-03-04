Видео
Главная Деньги ВСУ Демобилизация из ВСУ — выплаты для мобилизованного

Демобилизация из ВСУ — выплаты для мобилизованного

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 05:57
Выплаты при увольнении из армии - что получит мобилизованный
Военнослужащие ВСУ во время службы. Фото: 92 ОМБр, 127 ОВМБр. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Увольнение из ВСУ — выплата от государства Сумма выплаты для мобилизованного

Мобилизированный военнослужащий имеет право уволиться из Вооруженных сил Украины по уважительным причинам. В Минобороны объяснили, полагается ли такому военному какая-то особая выплата.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Увольнение из ВСУ — выплата от государства

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают денежное обеспечение в соответствии с нормами действующего законодательства. Это касается как основных выплат, так и дополнительных вознаграждений.

При увольнении военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины он имеет право на получение специальной выплаты. Это касается как тех военных, проходивших службу по контракту, так и мобилизованных ТЦК лиц.

В Министерстве обороны объяснили, какова сумма выплаты для мобилизованного гражданина, который по тем или иным причинам увольняется из рядов ВСУ — и от чего она зависит.

Сумма выплаты для мобилизованного

Выплата для военнослужащих после увольнения привязана к их денежному обеспечению во время военной службы.

"Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4 процента месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Но эта сумма не может быть меньше 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Для кадровых военных или контрактников размер выплаты несколько отличается. Он высчитывается в зависимости от выслуги лет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен предоставить военнослужащий для увольнения из ВСУ.

Для начала военный обязан написать рапорт на имя командира воинской части. Кроме того, к рапорту необходимо приложить нотариальные копии документов, подтверждающих право военнослужащего на увольнение.

Добавим, мы сообщали о том, какая разница между увольнением военных в запас и в отставку.

В запас увольняют до достижения предельного возраста пребывания в запасе, который сейчас составляет 60 лет. Военные же, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, увольняются в отставку.

Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
