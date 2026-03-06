Видео
Главная Деньги ВСУ Выплаты военным за инвалидность в 2026 году

Выплаты военным за инвалидность в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 05:26
Выплаты в ВСУ за инвалидность 2026 - размеры
Военные на войне и после ранения. Фото: "Вінниця.info", 78 ОДШБр. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Инвалидность в ВСУ — есть ли выплата Зависимость суммы выплаты от группы инвалидности

Если после ранения или контузии у военнослужащего была установлена соответствующая группа инвалидности, он может получить от государства специальную единовременную выплату. Юристы объяснили, каков размер этой выплаты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Судово-юридична газета".

Читайте также:

Инвалидность в ВСУ — есть ли выплата

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение различных социальных выплат. Это, в частности, выплаты за потерю трудоспособности, после ранения или установления инвалидности.

Юристы объяснили, как и кем начисляются такие выплаты. "Назначение единовременной денежной помощи военнослужащим осуществляются Минобороны", — отметили специалисты.

Сумма единовременного денежного пособия в случае боевой инвалидности рассчитывается индивидуально, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января того года, когда была впервые установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности. Зависит эта выплата от нескольких разных факторов — например, формата службы.

Зависимость суммы выплаты от группы инвалидности

Юристы объяснили, каков размер прожиточного минимума в Украине. "Под прожиточным минимумом подразумевается сумма, указанная в законе для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность. С 1 января 2026 года — это 3328 грн", — отметили специалисты.

Кроме того, в случае установления инвалидности единовременное пособие выплачивается в зависимости от группы инвалидности и ее причинной связи. Наибольшими являются выплаты для военных, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, травмы или увечья на войне.

В зависимости от группы сумма выплат является следующей:

  • 3 группа — 832 000 грн;
  • 2 группа — 998 400 грн;
  • 1 группа — 1 331 200 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, получит ли военнослужащий ВСУ специальную выплату военнослужащим за потерю трудоспособности.

Государство должно обеспечить каждому военному такую выплату. А вот размер выплаты зависит от того, это, в каком режиме служит гражданин — контрактник он, мобилизованный или срочник.

Добавим, мы сообщали о том, как изменился процесс выплат родственникам военнослужащих, пропавших без вести на войне.

Изменения в законе касаются, в частности, детей таких военнослужаших. Первоочередное право на выплату теперь имеют не только несовершеннолетние, но и совершеннолетние дети.

выплаты ВСУ инвалидность ранение военнослужащие
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
