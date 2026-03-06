Відео
Україна
Найбільша виплата за інвалідність в бою у 2026 році

Найбільша виплата за інвалідність в бою у 2026 році

Дата публікації: 6 березня 2026 05:26
Найбільші виплати за інвалідність 2026 - розмір
Військові на війні та після поранення. Фото: "Вінниця.info", 78 ОДШБр.  Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Виплати за інвалідність в ЗСУ Розмір виплати

Військовослужбовці, які внаслідок поранення чи контузії отримали ту чи іншу групу інвалідності, мають право на спеціальну одноразову виплату. Розмір цієї виплати залежить від групи інвалідності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Виплати за інвалідність в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних соціальних виплат. Це, зокрема, виплати за втрату працездатності, після поранення чи встановлення інвалідності.

Юристи пояснили, як і ким нараховуються такі виплати. "Призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям здійснюються Міноборони", — наголосили фахівці.

Сума одноразової грошової допомоги у випадку бойової інвалідності розраховується індивідуально, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня того року, коли було вперше встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності. Залежить ця виплата від кількох різних факторів — наприклад, формату служби.

Розмір виплати

Юристи пояснили, яким є розмір прожиткового мінімуму в Україні. "Під прожитковим мінімумом мається на увазі сума, зазначена у законі для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність. З 1 січня 2026  року — це 3328 грн", — наголосили фахівці.

Крім того, у разі встановлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку. Найбільшими є виплати для військових, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва на війні.

Залежно від групи сума виплат є наступною:

  • 3 група — 832 000 грн;
  • 2 група — 998 400 грн;
  • 1 група — 1 331 200 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи нараховують в ЗСУ спеціальну виплату військовослужбовцям після втрати працездатності.

Українські військові, які після поранення втратили працездатність (навіть без встановлення інвалідності), мають право на грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від того, це контрактник, мобілізований військовослужбовець чи строковик.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни відбулися у процесі виплат родичам зниклих безвісти військових.

Ці зміни стосуються, перш за все, дітей військовослужбовця. Вони отримуватимуть виплату незалежно від того, виповнилося їм 18 років чи ні.

виплати ЗСУ інвалідність поранення військовослужбовці
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
