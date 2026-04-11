Власти указали на риски исключений при мобилизации

Бронирование в приложении "Резерв+". Фото: УНИАН

В Украине продолжается обсуждение реформы мобилизации, которую готовит Министерство обороны. О ключевых проблемах действующей системы рассказал руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень. Он отметил, что цифровизация процессов не решит всех вопросов без изменения подходов.

Также внимание было уделено правилам бронирования работников и их влиянию на доверие к системе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Разные правила подрывают доверие к системе

В ОВА объяснили, в настоящее время действуют несколько нормативных актов, регулирующих бронирование, что создает противоречия. В частности, речь идет о разных постановлениях, предусматривающих отдельные условия и исключения. Например, в отдельных случаях допускается полное бронирование определенных категорий работников. При этом возможны решения о снятии с бронирования без четкого механизма.

"Мы не можем устанавливать правила и постоянно делать из них исключения. Это неправильно. Это подрывает доверие и развивает серые схемы заработка. Я выступаю за единые и понятные правила бронирования для всех", — объяснил эксперт.

Грень подчеркнул, что наличие разных подходов к бронированию создает неравные условия для предприятий. В качестве альтернативы он предложил либо единый процент бронирования, либо индивидуальный расчет потребностей бизнеса. По его мнению, система должна быть прозрачной и понятной для всех участников. Это, в свою очередь, может снизить уровень злоупотреблений и повысить доверие к решениям государства.

