Влада вказала на ризики винятків під час мобілізації

Бронювання в застосунку "Резерв+". Фото: УНІАН

В Україні триває обговорення реформи мобілізації, яку готує Міністерство оборони. Про ключові проблеми чинної системи розповів керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень. Він наголосив, що цифровізація процесів не вирішить усіх питань без зміни підходів.

Також увагу було приділено правилам бронювання працівників та їхньому впливу на довіру до системи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на LVIV.MEDIA.

Різні правила підривають довіру до системи

В ОВА пояснили, наразі діють кілька нормативних актів, які регулюють бронювання, що створює суперечності. Зокрема, йдеться про різні постанови, які передбачають окремі умови та винятки. Наприклад, в окремих випадках допускається повне бронювання певних категорій працівників. При цьому можливі рішення про зняття з бронювання без чіткого механізму.

"Ми не можемо встановлювати правила і постійно робити з них винятки. Це неправильно. Це підриває довіру і розвиває сірі схеми заробітку. Я виступаю за єдині та зрозумілі правила бронювання для всіх", — пояснив експерт.

Грень підкреслив, що наявність різних підходів до бронювання створює нерівні умови для підприємств. Як альтернативу він запропонував або єдиний відсоток бронювання, або індивідуальний розрахунок потреб бізнесу. На його думку, система має бути прозорою та зрозумілою для всіх учасників. Це, зі свого боку, може знизити рівень зловживань і підвищити довіру до рішень держави.

