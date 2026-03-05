Денежная помощь в ВСУ - сколько военнослужащий получит после ранения

Военнослужащие в бою и на лечении получают выплаты. Фото: Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Получившие ранение в бою военнослужащие ВСУ имеют право на специальную единовременную денежную помощь. В Минобороны объяснили, сколько получит военный и когда.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Выплата за ранение на фронте

Военнослужащие Вооруженных сил Украины во время военной службы получают оклад и различные доплаты и вознаграждения. Среди прочих это социальные выплаты, связанные с проблемами со здоровьем.

Военные, в частности, имеют право на специальные выплаты после ранения. Суммы и продолжительность таких выплат зависят от времени пребывания в больнице, тяжести травмы и выводов ВВК.

Министерство обороны рассказало, как начисляются средства во время лечения и реабилитации. Также в военном ведомстве объяснили, при каких условиях назначается материальная единовременная денежная помощь.

Сколько и когда получит военный

Если ранение было получено в бою, за военнослужащим ВСУ будет сохранено основное денежное обеспечение по последней должности. "Также назначается ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен", — отметили в Минобороны.

Эти средства начисляются военнослужащему в течение всего времени стационарного лечения. Причем это касается как лечения в украинских медицинских учреждениях, так и в зарубежных. Сюда же включаются и периоды перемещения между больницами.

"Выплаты сохраняются и во время отпуска для лечения, но только при условии, что военно-врачебная комиссия в своем заключении признает ранение тяжелым. Если травма не тяжелая, начисление дополнительного вознаграждения после выписки из стационара прекращается", — отметили в Министерстве обороны.

Напомним, мы ранее писали о том, почему выплата военным с инвалидностью изменилась в 2026 году.

Дело в том, что эта выплата привязане к прожиточному минимуму, а он установливается законодательством по состоянию на 1 января соответствующего года. В 2026 году прожиточный минимум вырос до 3 328 грн, поэтому и размер денежной помощи изменился.

Добавим, мы сообщали о том, право на какие выплаты имеет военнослужащий после решения МСЭК об инвалидности или потере трудоспособности.

Эта выплата начисляется после того, как МСЭК установила инвалидность или определила процент потери трудоспособности военнослужащего. Если же решение комиссии занизит группу инвалидности, военнослужащий может обжаловать этот вердикт в суде.