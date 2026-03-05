Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ Поранення на фронті — розмір додаткової винагороди

Поранення на фронті — розмір додаткової винагороди

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 05:57
Виплати в ЗСУ за поранення на фронті - розмір виплати
Військовослужбовці в бою і на лікуванні отримують виплати. Фото: Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Виплати пораненим військовослужбовцям Сума і тривалість виплат

Українські військові, які були поранені у бою, отримуватимуть не тільки основне грошове забезпечення, а і спеціальну грошову допомогу. У Міноборони назвали її розмір та умови отримання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплати пораненим військовослужбовцям

Військовослужбовці Збройних сил України під час військової служби отримують оклад та різноманітні доплати і винагороди. Серед інших це соціальні виплати, пов’язані з проблемами зі здоров’ям.

Військові, зокрема, мають право на спеціальні виплати після поранення. Суми та тривалість таких виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК.

Міністерство оборони розповіло, як нараховуються кошти під час лікування та реабілітації. Також у військовому відомстві пояснили, за яких умов призначається матеріальна одноразова грошова допомога.

Сума і тривалість виплат

Якщо поранення було отримане у бою, за військовослужбовцем ЗСУ буде збережене основне грошове забезпечення за останньою посадою. "Також призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень", — наголосили у Міноборони.

Ці кошти нараховуються військовослужбовцю протягом усього часу стаціонарного лікування. Причому це стосується як лікування в українських медичних закладах, так і у закордонних. Сюди ж включаються і періоди переміщення між лікарнями.

"Виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди після виписки зі стаціонару припиняється", — зазначили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як змінилася сума виплати військовим з інвалідністю у 2026 році.

Розмір ОГД розраховується відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року. У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 грн, тож розмір ОГД у разі встановлення інвалідності — від  232,9 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 331,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати отримує військовий після рішення МСЕК.

У військовослужбовців, які проходили медико-соціальну експертизу, залишається право на значні державні виплати, якщо МСЕК встановила інвалідність або визначила відсоток втрати працездатності без інвалідності. Юристи наголошують, що саме висновок МСЕК та документи ВЛК є ключовими для отримання такої допомоги, а у випадку заниженої групи чи помилкового рішення комісії військовий має право на оскарження у суді.

виплати ЗСУ лікування поранення військовослужбовці
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації