Виплати в ЗСУ за поранення на фронті - розмір виплати

Поранення на фронті — розмір додаткової винагороди
Українські військові, які були поранені у бою, отримуватимуть не тільки основне грошове забезпечення, а і спеціальну грошову допомогу. У Міноборони назвали її розмір та умови отримання.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.
Виплати пораненим військовослужбовцям
Військовослужбовці Збройних сил України під час військової служби отримують оклад та різноманітні доплати і винагороди. Серед інших це соціальні виплати, пов’язані з проблемами зі здоров’ям.
Військові, зокрема, мають право на спеціальні виплати після поранення. Суми та тривалість таких виплат залежать від часу перебування в лікарні, тяжкості травми та висновків ВЛК.
Міністерство оборони розповіло, як нараховуються кошти під час лікування та реабілітації. Також у військовому відомстві пояснили, за яких умов призначається матеріальна одноразова грошова допомога.
Сума і тривалість виплат
Якщо поранення було отримане у бою, за військовослужбовцем ЗСУ буде збережене основне грошове забезпечення за останньою посадою. "Також призначається щомісячна додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень", — наголосили у Міноборони.
Ці кошти нараховуються військовослужбовцю протягом усього часу стаціонарного лікування. Причому це стосується як лікування в українських медичних закладах, так і у закордонних. Сюди ж включаються і періоди переміщення між лікарнями.
"Виплати зберігаються й під час відпустки для лікування, але лише за умови, що військово-лікарська комісія у своєму висновку визнає поранення тяжким. Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди після виписки зі стаціонару припиняється", — зазначили у Міністерстві оборони.
Розмір ОГД розраховується відповідно до прожиткового мінімуму, встановленого законодавством станом на 1 січня відповідного року. У 2026 році прожитковий мінімум становить 3 328 грн, тож розмір ОГД у разі встановлення інвалідності — від 232,9 тис. грн (3 група, пов’язана з проходженням служби) до 1 331,2 тис. грн (1 група, пов’язана з захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби).
У військовослужбовців, які проходили медико-соціальну експертизу, залишається право на значні державні виплати, якщо МСЕК встановила інвалідність або визначила відсоток втрати працездатності без інвалідності. Юристи наголошують, що саме висновок МСЕК та документи ВЛК є ключовими для отримання такої допомоги, а у випадку заниженої групи чи помилкового рішення комісії військовий має право на оскарження у суді.
