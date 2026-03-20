Предприятия в Украине теперь могут заблаговременно бронировать людей

Граждане решают вопросы воинского учета в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровары"

На портале "Дія" появилась для предприятий появилась новая функция по бронированию работников. Теперь они могут делать это заблаговременно, но это касается только тех лиц, которые не имеют нарушений правил воинского учета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Как заблаговременно оформить бронирование для работников

В Минобороны отметили, что ранее после завершения или отмены бронирования предприятие могло подать новое заявление только с задержкой до 72 часов. В этот период статус работниками прерывался.

"Теперь заявление можно подать заранее — еще до завершения действующего бронирования. Система автоматически проверяет данные и продлевает его на новый срок. Это означает, что статус работника остается непрерывным - без пауз и технических задержек", — говорится в сообщении.

Там добавили, что заблаговременное продление бронирования помогает предприятиям сохранять критически необходимых работников, обеспечивает непрерывную работу стратегических предприятий в уменьшает административную нагрузку.

Для того, чтобы предприятию продлевают или оформить бронирование, нужно сделать следующие шаги:

авторизоваться на портале "Дія";

нажать на услугу "Бронирование работников";

подать заявление и указать данные работников предприятия;

подтвердить заработную плату;

проверить информацию и подписать заявление (это нужно сделать руководителю или уполномоченному лицу).

"Результат поступает в электронный кабинет и на электронную почту. Если бронирование согласовано, соответствующий статус в Резерв+ работника остается непрерывным и отображается так же, как и раньше", — резюмировали в Минобороны.

Напомним, недавно мы писали, что если гражданин потерял бронирование после окончания срока действия, он может не успеть оформить новую бронь. ТЦК в этот период может наложить штраф и объявили человека в розыск. Юристы в свою очередь рассказали, можно ли будет оформить бронь без уплаты штрафа.

Также мы писали, что украинцы могут получить бронь даже без актуальной ВЛК. Однако речь идет о гражданах, которые устроены на предприятия, признанные критически важными для отечественной экономики.