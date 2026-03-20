Підприємства в Україні теперь можуть завчасно бронювати людей

Громадяни вирішують питання військового обліку в ТЦК.

На порталі "Дія" з'явилась для підприємств з'явилась нова функція щодо бронювання працівників. Тепер вони можуть робити це завчасно, але це стосується лише тих осіб, які не мають порушень правил військового обліку.

Міністерства оборони України.

Читайте також:

Як завчасно оформити бронювання для працівників

У Міноборони зазначили, що раніше після завершення або скасування бронювання підприємство могло подати нову заяву лише з затримкою до 72 годин. В цей період статус працівниками переривався.

"Тепер заяву можна подати заздалегідь — ще до завершення чинного бронювання. Система автоматично перевіряє дані та продовжує його на новий строк. Це означає, що статус працівника залишається безперервним — без пауз і технічних затримок", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що завчасне продовження бронювання допомогає підприємствам зберігати критично необхідних працівників, забезпечує безперервну роботу стратегічних підприємств в зменшує адміністративне навантаження.

Для того, щоб підприємству продовжують або оформити бронювання, потрібно зробити наступні кроки:

авторизуватись на порталі "Дія";

натиснути на послугу "Бронювання працівників";

подати заяву та вказати дані працівників підприємства;

підтвердити заробітну плату;

перевірити інформацію та підписати заяву (це потрібно зробити керівнику або уповноваженій особі).

"Результат надходить в електронний кабінет та на електронну пошту. Якщо бронювання погоджено, відповідний статус в Резерв+ працівника залишається безперервним і відображається так само, як і раніше", — резюмували у Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин втратив бронювання після закінчення терміну дії, він може не встигнути оформити нову бронь. ТЦК в цей період може накласти штраф і оголосили людину у розшук. Юристи у свою чергу розповіли, чи можна буде оформити бронь без сплати штрафу.

Також ми писали, що українці можуть отримати бронь навіть без актуальної ВЛК. Однак мова йде про громадян, які влаштовані на підприємства, визнані критично важливими для вітчизняної економіки.