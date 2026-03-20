Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ Підприємства в Україні теперь можуть завчасно бронювати людей

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 06:30
Громадяни вирішують питання військового обліку в ТЦК. Фото: "Трибуна Бровари"
Ключові моменти Як завчасно оформити бронювання для працівників

На порталі "Дія" з'явилась для підприємств з'явилась нова функція щодо бронювання працівників. Тепер вони можуть робити це завчасно, але це стосується лише тих осіб, які не мають порушень правил військового обліку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Читайте також:

Як завчасно оформити бронювання для працівників

У Міноборони зазначили, що раніше після завершення або скасування бронювання підприємство могло подати нову заяву лише з затримкою до 72 годин. В цей період статус працівниками переривався.

"Тепер заяву можна подати заздалегідь — ще до завершення чинного бронювання. Система автоматично перевіряє дані та продовжує його на новий строк. Це означає, що статус працівника залишається безперервним — без пауз і технічних затримок", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що завчасне продовження бронювання допомогає підприємствам зберігати критично необхідних працівників, забезпечує безперервну роботу стратегічних підприємств в зменшує адміністративне навантаження.

Для того, щоб підприємству продовжують або оформити бронювання, потрібно зробити наступні кроки:

  • авторизуватись на порталі "Дія";
  • натиснути на послугу "Бронювання працівників";
  • подати заяву та вказати дані працівників підприємства;
  • підтвердити заробітну плату;
  • перевірити інформацію та підписати заяву (це потрібно зробити керівнику або уповноваженій особі).

"Результат надходить в електронний кабінет та на електронну пошту. Якщо бронювання погоджено, відповідний статус в Резерв+ працівника залишається безперервним і відображається так само, як і раніше", — резюмували у Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що якщо громадянин втратив бронювання після закінчення терміну дії, він може не встигнути оформити нову бронь. ТЦК в цей період може накласти штраф і оголосили людину у розшук. Юристи у свою чергу розповіли, чи можна буде оформити бронь без сплати штрафу.

Також ми писали, що українці можуть отримати бронь навіть без актуальної ВЛК. Однак мова йде про громадян, які влаштовані на підприємства, визнані критично важливими для вітчизняної економіки.

Дія Україна мобілізація бронювання підприємства війна в Україні
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації