Обновленная отсрочка в "Резерв+" — кто из многодетных родителей может воспользоваться онлайн-услугой

В приложении "Резерв+" запустили обновленную функцию предоставления отсрочки многодетным родителям. Онлайн-услуга теперь доступна для всех, кто имеет трех или более несовершеннолетних детей. В браке или вне его эти дети родились — больше не имеет значения.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как изменились правила оформления отсрочки для многодетных

Подать онлайн-запрос на отсрочку отныне могут те, кто имеет не менее трех несовершеннолетних детей, родившихся в Украине.

"Учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака", — отметили в оборонном ведомстве.

Основаниями для отказа в отсрочке могут стать задолженность по уплате алиментов или неправильные данные в государственных реестрах.

"Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочку не предоставят. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно", — пояснили в МОУ.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу. Суд признал такое решение противоправным и отменил его.

Также мы сообщали, что уход за отчимом или мачехой, не освобождает военнообязанных от призыва. Правда, при определенном условии получить отсрочку все же можно.