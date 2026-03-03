Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Деньги ВСУ Обновленная отсрочка в "Резерв+" — что изменилось для многодетных родителей

Обновленная отсрочка в "Резерв+" — что изменилось для многодетных родителей

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 08:05
Обновленная отсрочка в "Резерв+" — кто из многодетных родителей может воспользоваться онлайн-услугой
Отсрочка в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины
Ключевые моменты Как изменились правила оформления отсрочки для многодетных

В приложении "Резерв+" запустили обновленную функцию предоставления отсрочки многодетным родителям. Онлайн-услуга теперь доступна для всех, кто имеет трех или более несовершеннолетних детей. В браке или вне его эти дети родились — больше не имеет значения.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как изменились правила оформления отсрочки для многодетных

Подать онлайн-запрос на отсрочку отныне могут те, кто имеет не менее трех несовершеннолетних детей, родившихся в Украине.

"Учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака", — отметили в оборонном ведомстве.

Основаниями для отказа в отсрочке могут стать задолженность по уплате алиментов или неправильные данные в государственных реестрах.

"Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочку не предоставят. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно", — пояснили в МОУ.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области ТЦК отказал в отсрочке многодетному отцу. Суд признал такое решение противоправным и отменил его.

Также мы сообщали, что уход за отчимом или мачехой, не освобождает военнообязанных от призыва. Правда, при определенном условии получить отсрочку все же можно.

Минобороны дети мобилизация отсрочка военнообязанные
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации