Оновлена відстрочка в "Резерв+" — хто з багатодітних батьків може скористатися послугою

Відстрочка в "Резерв+". Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" оновили функцію надання відстрочки багатодітним батькам. Відтепер скористатися послугою можуть усі, хто має трьох або більше неповнолітніх дітей. У шлюбі чи поза ним ці діти народилися — більше не має значення.

Про це в понеділок, 2 березня, повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як змінилися правила оформлення відстрочки для багатодітних

Подати онлайн-запит на відстрочку відтепер можуть ті, хто має щонайменше трьох неповнолітніх дітей, які народилися в Україні.

"Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом", — зазначили в оборонному відомстві.

Підставами для відмови у відстрочці можуть стати заборгованість зі сплати аліментів або неправильні дані в державних реєстрах.

"Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть. Спочатку потрібно оновити інформацію та погасити борг з аліментів, після чого подати запит повторно", — пояснили в МОУ.

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку. Суд визнав таке рішення протиправним і скасував його.

Також ми повідомляли, що догляд за вітчимом чи мачухою, не звільняє військовозобов'язаних від призову. Щоправда, за певної умови отримати відстрочку все ж таки можна.