Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гроші ЗСУ Нова відстрочка для багатодітних батьків — що змінилося

Нова відстрочка для багатодітних батьків — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 08:05
Оновлена відстрочка в "Резерв+" — хто з багатодітних батьків може скористатися послугою
Відстрочка в "Резерв+". Фото: Міноборони України
Ключові моменти Як змінилися правила оформлення відстрочки для багатодітних

У застосунку "Резерв+" оновили функцію надання відстрочки багатодітним батькам. Відтепер скористатися послугою можуть усі, хто має трьох або більше неповнолітніх дітей. У шлюбі чи поза ним ці діти народилися — більше не має значення.

Про це в понеділок, 2 березня, повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як змінилися правила оформлення відстрочки для багатодітних 

Подати онлайн-запит на відстрочку відтепер можуть ті, хто має щонайменше трьох неповнолітніх дітей, які народилися в Україні.

"Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом", — зазначили в оборонному відомстві.

Підставами для відмови у відстрочці можуть стати заборгованість зі сплати аліментів або неправильні дані в державних реєстрах.

"Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть. Спочатку потрібно оновити інформацію та погасити борг з аліментів, після чого подати запит повторно", — пояснили в МОУ.

Раніше ми повідомляли, що на Черкащині ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку. Суд визнав таке рішення протиправним і скасував його.

Також ми повідомляли, що догляд за вітчимом чи мачухою, не звільняє військовозобов'язаних від призову. Щоправда, за певної умови отримати відстрочку все ж таки можна.

Міноборони діти мобілізація відстрочка військовозобов'язані
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації