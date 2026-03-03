Оновлена відстрочка в "Резерв+" — хто з багатодітних батьків може скористатися послугою

Нова відстрочка для багатодітних батьків — що змінилося
У застосунку "Резерв+" оновили функцію надання відстрочки багатодітним батькам. Відтепер скористатися послугою можуть усі, хто має трьох або більше неповнолітніх дітей. У шлюбі чи поза ним ці діти народилися — більше не має значення.
Про це в понеділок, 2 березня, повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.
Як змінилися правила оформлення відстрочки для багатодітних
Подати онлайн-запит на відстрочку відтепер можуть ті, хто має щонайменше трьох неповнолітніх дітей, які народилися в Україні.
"Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом", — зазначили в оборонному відомстві.
Підставами для відмови у відстрочці можуть стати заборгованість зі сплати аліментів або неправильні дані в державних реєстрах.
"Якщо дані в реєстрах неактуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть. Спочатку потрібно оновити інформацію та погасити борг з аліментів, після чого подати запит повторно", — пояснили в МОУ.
Раніше ми повідомляли, що на Черкащині ТЦК відмовив у відстрочці багатодітному батьку. Суд визнав таке рішення протиправним і скасував його.
Також ми повідомляли, що догляд за вітчимом чи мачухою, не звільняє військовозобов'язаних від призову. Щоправда, за певної умови отримати відстрочку все ж таки можна.
