По какой причине сын погибшего воина не получит деньги

Право на получение единовременного денежного пособия среди родственником погибшего военного имеют, в частности, дети. Юристы объяснили, когда сын погибшего не получит эту выплату.

Выплаты за погибшего военного

Государство гарантирует финансовую поддержку граждан, чьи близкие родственники погибли на войне. Это же касается и семей тех военных, которые попали в плен или пропали без вести в зоне боевых действий.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом начисления выплаты родственникам погибших военнослужащих. Мужчина задал специалистам вопрос о том, имеет ли право на получение выплаты за погибшего сын, который уже имеет собственную семью (с детьми).

"К сожалению, если у сына есть семья, он не сможет претендовать на статус члена семьи погибшего (умершего) защитника", — отметил в комментарии к этой истории адвокат Юрий Айвазян.

Почему женатый сын — не член семьи погибшего отца

Другие юристы подтвердили невозможность получения выплаты в такой ситуации. Так, юрист Владислав Дерий объяснил, почему именно такие граждане не включаются в список ближайших родственников.

"Получить официальный статус "члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины" при таких условиях обычно невозможно. Согласно законодательству Украины, наличие собственной семьи является прямым препятствием для получения этого конкретного статуса совершеннолетним ребенком", — подчеркнул Дерий.

Подчеркнул норму закона и юрист Андрей Брылев. "В соответствии со ст. 10-1 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" к членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, в частности, относятся дети, которые не имеют (и не имели) своих семей", — резюмировал Брилев.

По словам юристов, разница в статусе родственников. Так, дети должны предоставить копии свого свидетельства о рождении, а родителям же надо предоставить копию свидетельства о рождении самого военнослужащего.

В общем, размер этой единовременной денежной помощи не изменился. А вот сам процесс выплаты несколько растянулся во времени.