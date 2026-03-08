Відео
Коли син загиблого військового не отримає гроші

Коли син загиблого військового не отримає гроші

Дата публікації: 8 березня 2026 05:46
Відмова у виплатах для родичів загиблого військового
Не усі родичі загиблих військовослужбовців отримають гроші. Фото: "АрміяInform", Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Виплати сім’ї загиблого військового Чому жонатий син не отримає статус члена родини загиблого

Близькі родичі загиблого військовослужбовця, зокрема, діти військового, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Юристи пояснили, хто з дітей і чому позбавлений цього права.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Виплати сім’ї загиблого військового

Держава гарантує фінансову підтримку громадян, чиї близькі родичі загинули на війні. Це ж стосується і родин тих військових, які потрапили у полон чи зникли безвісти у зоні бойових дій.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом нарахування виплати родичам загиблих військовослужбовців. Чоловік задав фахівцям питання про те, чи має право на отримання виплати за загиблого син, який уже має власну родину (з дітьми).

"На жаль, якщо син має сім'ю, він не зможе претендувати на статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника", — наголосив у коментарі до цієї історії адвокат Юрій Айвазян.

Чому жонатий син не отримає статус члена родини загиблого

Інші юристи підтвердили неможливість отримання виплати в такій ситуації. Так, юрист Владислав Дерій пояснив, чому саме такі громадяни не включаються до списку найближчих родичів.

"Отримати офіційний статус "члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України" за таких умов зазвичай неможливо. Згідно із законодавством України, наявність власної сім'ї є прямою перешкодою для отримання цього конкретного статусу повнолітньою дитиною", — підкреслив Дерій.

Наголосив на нормі закону і юрист Андрій Брильов. "Відповідно до ст. 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зокрема, належать діти, які не мають (і не мали) своїх сімей", — резюмував Брильов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які родинні документи потрібні для отримання виплати за загиблого воїна.

Діти загиблого воїна повинні надати копії свідоцтва про народження або витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження. Батьки ж мусять надати копію свідоцтва про народження військовослужбовця або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі виплат родині загиблого воїна у 2025 році.

Загальна сума одноразової грошової допомоги не змінюється. Але сам процес виплати дещо трансформується, розтягуючись у часі.

виплати ЗСУ діти військовослужбовці загиблі
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
