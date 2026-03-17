Наливайченко призвал депутатов-прогульщиков отправить на фронт

Валентин Наливайченко. Фото: скриншот из видео

Народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко считает, что депутатов-прогульщиков необходимо лишить депутатского мандата и мобилизовать. Свою позицию он аргументировал тем, что эффективность от таких народных избранников отсутствует.

Об этом нардеп сказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

По словам политика, отсутствие депутатов-прогульщиков не повлияет на эффективность государственного аппарата, потому что даже при наличии мандата, но без реального присутствия в парламенте — эффективность человека в таком случае равна нулю.

"Внести надо одно простое изменение. Народные депутаты, которые не ходят во время действия военного положения на работу в Верховную Раду, должны быть лишены депутатского мандата. Точка. Далее на общих основаниях, так как и все граждане Украины, подлежать мобилизации... Послушайте, если не ходят на работу, кого заменять? Его уже нет. Ноль. Ноль в голосах, ноль в работе, ноль в присутствии. Но депутатский мандат, что, за ним прятаться? Поэтому справедливость должна быть для всех одинаковой. Но и это не все. Все, кто будет лишен мандатом, мандатов, да, должны подлежать всеобщей мобилизации", — подчеркнул Наливайченко.

Он добавил, что аналогичная практика должна распространяться также на высший эшелон власти. Поскольку пока нет никаких примеров, когда топ-чиновник или министр, которого публично отстранили от должности из-за коррупционных скандалов или неэффективности — надел военную форму.

Также Наливайченко сказал, что коррупцию в Украине необходимо приравнять к государственной измене. По его словам, соответствующий законопроект внес нардеп Дмитрий Разумков, но монобольшинство не ставит его в повестку дня.

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты, которые хотят сложить мандат, должны работать или же пойти на фронт.

Однако впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил слава президента немного иначе. По его словам, речь шла об обсуждении изменений в законодательство, которая позволят нардепам быть военными.