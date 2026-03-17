Наливайченко закликав депутатів-прогульників відправити на фронт

Валентин Наливайченко. Фото: скриншот з відео

Народний депутат від "Батьківщини" Валентин Наливайченко вважає, що депутатів-прогульників необхідно позбавити депутатського мандата та мобілізувати. Свою позицію він аргументував тим, що ефективність від таких народних обранців відсутня.

Про це нардеп сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Чому Наливайченко вважає, що необхідна мобілізація нардепів

За словами політика, відсутність депутатів-прогульників не вплине на ефективність державного апарату, бо навіть за наявності мандату, але без реальної присутності у парламенті — ефективність людини у такому випадку рівна нулю.

"Внести треба одну просту зміну. Народні депутати, які не ходять під час дії воєнного стану на роботу у Верховну Раду, мають бути позбавлені депутатського мандату. Крапка. Далі на загальних засадах, так як і всі громадяни України, підлягати мобілізації... Послухайте, якщо не ходять на роботу, кого замінювати? Його вже нема. Нуль. Нуль в голосах, нуль в роботі, нуль в присутності. Але депутатський мандат, що, за ним ховатися? Тому справедливість має бути для всіх однаковою. Але і це не все. Всі, хто буде позбавленим мандатом, мандатів, так, мають підлягати загальній мобілізації", — наголосив Наливайченко.

Він додав, що аналогічна практика має поширюватися також на вищий ешелон влади. Оскільки наразі немає жодних прикладів, коли топчиновник чи міністр, якого публічно усунули з посади через корупційні скандали чи неефективність - одягнув військову форму.

Також Наливайченко сказав, що корупцію в Україні необхідно прирівняти до державної зради. За його словами, відповідний законопроєкт вніс нардеп Дмитро Разумков, але монобільшість не ставить його до порядку денного.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що депутати, які хочуть скласти мандат, мають працювати або ж піти на фронт.

Проте згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив слава президента трохи інакше. За його словами, мова йшла про обговорення змін до законодавства, яка дозволять нардепам бути військовими.