Минобороны меняет подход к закупкам дронов

Министерство обороны Украины меняет подход к закупкам беспилотников для украинских военных. Отныне потребность будет формироваться автоматически.

В Украине меняют процедуру закупок БпЛА

Министерство обороны Украины меняет подход к закупке беспилотников для армии. Отныне потребность в БпЛА будут определять автоматически на основе проверенных данных с поля боя — без влияния человеческого фактора, субъективных решений или коррупционных рисков.

Ожидается, что отказ от ручного формирования запросов поможет избежать закупок неэффективной техники, которую военным приходилось дорабатывать самостоятельно. Государство сосредоточится на приобретении только тех дронов, которые уже показали результат на фронте и подтвердили свою эффективность в боевых условиях.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Новый процесс закупки дронов — как это будет работать

Генеральный штаб ВСУ по запросу подразделений будет формировать перечень БпЛА для закупки только с техническими характеристиками — без названия или конкретного производителя.

Какие конкретные изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте, будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем — еБалов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

еБалы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market — данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

DELTA и Mission Control — матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

Кроме того, внедряется новый подход к распределению бюджета:

80% средств — направляются исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем;

— направляются исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем; 20% средств — остаются на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров сообщал о запуске базового минимума обеспечения бригад дронами. Это гарантированное ежемесячное обеспечение БпЛА.

В понедельник, 9 марта, Зеленский сообщил, что Украина направила экспертов по беспилотникам для защиты баз США в Иордании. Он подчеркнул, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока.

Ранее соучредитель DeepState Роман Погорелый заявлял, что украинский опыт использования дронов станет защитой партнеров. Он отметил, что украинские военные постоянно ищут новые решения прямо на поле боя.