Головна Гроші ЗСУ Міноборони змінює підхід до закупівель дронів

Міноборони змінює підхід до закупівель дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 11:22
В Україні змінюють підхід до закупівель безпілотників
Український військовий з безпілотником. Фото: AP
Ключові моменти В Україні змінюють процедуру закупівель БпЛА Новий процес закупівлі дронів — як це працюватиме

В Україні змінюють підхід до закупівель безпілотників для військових. Відтепер потреба формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони України.

В Україні змінюють процедуру закупівель БпЛА

Міністерство оборони України змінює підхід до закупівлі безпілотників для армії. Відтепер потребу в БпЛА визначатимуть автоматично на основі перевірених даних із поля бою — без впливу людського фактора, суб’єктивних рішень чи корупційних ризиків. 

Очікується, що відмова від ручного формування запитів допоможе уникнути закупівель неефективної техніки, яку військовим доводилося доопрацьовувати самостійно. Держава зосередиться на придбанні лише тих дронів, які вже показали результат на фронті та підтвердили свою ефективність у бойових умовах. 

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Михайло Федоров.

Як працюватиме новий підхід до закупівель дронів
Схема щодо роботи нового підходу до закупівель БпЛА. Фото: Міноборони

Новий процес закупівлі дронів — як це працюватиме

Генеральний штаб ЗСУ за запитом підрозділів формуватиме перелік БпЛА для закупівлі тільки з технічними характеристиками — без назви чи конкретного виробника.

Які конкретні вироби відповідно до бойових задач закуповувати для підрозділів на фронті, визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних з цифрових систем — еБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

  • еБали — статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
  • DOT-Chain та Brave1 Market — дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
  • DELTA та Mission Control — матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

Крім того, впроваджується новий підхід до розподілу бюджету: 

  • 80% коштів — спрямовуються виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем;
  • 20% коштів — залишаються на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. Це дозволяє швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

Нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров повідомляв про запуск базового мінімуму забезпечення бригад дронами. Це гарантоване щомісячне забезпечення БпЛА.

У понеділок, 9 березня, Зеленський повідомив, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту баз США у Йорданії. Він наголосив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу.

Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий заявляв, що український досвід використання дронів стане захистом партнерів. Він зазначив, що українські військові постійно шукають нові рішення прямо на полі бою.

Михайло Федоров Міноборони ЗСУ безпілотники дрони закупівлі війна в Україні
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
