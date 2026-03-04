Участники боевых действий - список льгот

Льготы для УБД — список льгот на проезд
Военнослужащие, которые получили статус участников боевых действий, имеют право на бесплатный проезд различными видами общественного транспорта. При себе нужно обязательно иметь удостоверение УБД и не только его.
УБД — список льгот на транспорт
Военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной войны, имеют право на получение статуса "участник боевых действий" (УБД). Статус УБД дает право военным на ряд льгот.
В этот список, в частности, включены льготы на проезд. Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд различными видами транспорта.
Это, например:
- все виды городского пассажирского транспорта;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения;
- автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.
Бесплатный проезд для УБД — инструкция
В Министерстве обороны объяснили, как именно военнослужащий использует свое право на бесплатный проезд. "Для пользования бесплатным проездом достаточно предъявить удостоверение УБД", - говорится в объяснении военного ведомства.
В Минобороны пояснили, что ситуация на практике может отличаться от формального требования закона. "В большинстве случаев это работает в городском транспорте, но с частными перевозчиками могут возникать трудности, поскольку местные бюджеты не всегда компенсируют перевозки льготных категорий", — признали в МО.
В любом случае военный в статусе УБД должен иметь при себе удостоверение установленного образца. "В случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронный билет, который выдается на бесплатной основе", — резюмировали авторы статьи.
В целом этот статус участника боевых действий предоставляется в автоматическом режиме части военнослужащих. Это касается, например, тех военных, которые принимали участие в выполнении боевых, служебных, специальных задач в районах ведения военных или боевых действий.
Воинская часть, в которой участник боевых действий проходил службу, обязана выдать этот документ по требованию военнослужащего. Если воин принимал участие в боевых действиях во время коммандировки, то эту справку выдает подразделение, куда военнослужащий был прикоммандирован.
