Україна
Пільги на проїзд — на що має право УБД

Пільги на проїзд — на що має право УБД

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 03:33
Пільги для військових - пільги на проїзд
Військовослужбовець має право на безкоштовний проїзд поїздами. Фото: Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ та "Укрзалізниці". Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Пільги на транспорт для УБД Як отримати безкоштовний проїзд

Військовослужбовці — учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися різними видами громадського транспорту. У Міноборони пояснили, які документи потрібно мати при собі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Пільги на транспорт для УБД

Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у захисті Батьківщини, зокрема, під час повномасштабної війни, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій" (УБД). Статус УБД надає право військовим на низку пільг.

До цього списку, зокрема, включені пільги на проїзд. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд різними видами транспорту.

Це, наприклад:

  • усі види міського пасажирського транспорту;
  • автомобільний транспорт загального користування у сільській місцевості;
  • залізничний і водний транспорт приміського сполучення;
  • автобуси приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

Як отримати безкоштовний проїзд

У Міністерстві оборони пояснили, як саме військовослужбовець використовує своє право на безкоштовний проїзд. "Для користування безкоштовним проїздом достатньо пред'явити посвідчення УБД", — йдеться у поясненні військового відомства.

У Міноборони пояснили, що ситуація на практиці може відрізнятися від формальної вимоги закону. "У більшості випадків це працює в міському транспорті, але з приватними перевізниками можуть виникати труднощі, оскільки місцеві бюджети не завжди компенсують перевезення пільгових категорій", — визнали у МО.

У будь-якому випадку військовий у статусі УБД повинен мати при собі посвідчення встановленого зразка. "У разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронний квиток, який видається на безоплатній основі", — резюмували автори статті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як автоматично отримати статус УБД.

Статус учасника бойових дій надається в автоматичному режимі особам, які брали участь у виконанні бойових, службових, спеціальних завдань у районах ведення воєнних чи бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, незалежно від тривалості виконання таких завдань. Проте ця опція доступна не всім і потрібно зважати на деякі законодавчі нюанси.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна повторно отримати довідку форми 6, ключову для отримання статусу УБД.

Кожному військовослужбовцю, який подає рапорт із проханням про довідку, військова частина, у якій він проходив службу, повинна її видати. Якщо ж військовослужбовця офіційно відрядили до іншого військового формування — саме воно має оформити документ.

пільги учасник бойових дій УБД проїзд громадський транспорт
Максим Бондаренко - Редактор
Автор:
Максим Бондаренко
