Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам

Бригада "Азов" запрошує на роботу спеціалістів на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку і щонайменше рік досвіду роботи. Заробітна плата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць, рівень залежить від поставленого завдання і регіону роботи.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, до обов'язків бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

медичний супровід штурмових операцій;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;

організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;

контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;

комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;

збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;

задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;

досвід роботи з пораненими;

пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);

готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримання принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

грошове забезпечення від 27 до 127 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

